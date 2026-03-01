Призначений росіянам "очільник" Старобешівського району Олексій Черкашин. Фото: з джерел окупантів

Старобашевський район на ТОТ Донеччини очолив кадровий російський військовий Олексій Черкашин, який має медаль за “звільнення” Маріуполя. Його “призначення” є частиною кадрової політики загарбників в окупації — працевлаштування для ветеранів так званої “СВО”.

Про це пишуть російські медіа.

Наприкінці лютого псевдовлада так званої “ДНР” призначила “очільником” Старобешівського району на тимчасово окупованій частині Донеччини Олексія Черкашина. Це 26-річний кадровий російський військовий, який брав участь у боях за Маріуполь. Ватажок квазіутворення Пушилін нагородив Черкашина медаллю за “звільнення” міста.

Крім того, як стверджують пропагандистські медіа, чоловік воював на Вугледарському напрямку, а в 2023 році — його перекинули в район Великої Новосілки. Черкашин служив на посаді заступник командира артилерійського дивізіону “Каскад”.

До відкритого вторгнення псевдосадовець навчався в “Академії МВС “ДНР” ім. Ф. Дзержинського”, однак закінчив вже після початку повномасштабної російської агресії. Його призначення на посаду “очільника” району на ТОТ Донеччини — частина кадрової політики окупантів, аби розвʼязати питання з працевлатшуванням російських ветеранів.

