Росіяни призупинили відновлення окупованої Авдіївки: як вони це пояснюють

Авдіївка у липні 2025 році. Фото з окупаційних джерел

В окупованій Авдіївці у жовтні 2025 року зупинили будь-які роботи з відновлення міста. Тепер подальша доля громади залежить від того, чи можливо відбудувати Авдіївський коксохімічний завод. Якщо це буде можливо, окупанти повернуться до відновлення міста. Якщо ж ні, то громаду планують використовувати лише для сільськогосподарських потреб.

Про складнощі з відновленням зруйнованого міста повідомив самопроголошений “виконувач обов’язків голови муніципального Ясинуватського округу” Олександр Пеняєв. Саме до цього об’єднання окупанти приєднали Авдіївку.

У захопленому місті нібито відновлювали споруди. Так, у січні 2025 року їм вдалося частково відновили одну багатоповерхівку Авдіївки зі 150 зруйнованих. Але у жовтні цього ж року вирішили зупинити усі робити.

“Якщо буде відновлюватися Авдіївський коксохімічний завод, звісно, місту — бути. Однак, це лише моя думка: навіть якщо підприємство не буде відновлюватися, ми маємо Авдіївку, Ясинувату, Пантелеймонівку і загалом 46 населених пунктів. Всі вони у сільській місцевості — починаючи від Орлівки та закінчуючи Очеретиним — і мають сільськогосподарську спрямованість. Тож там є робота на полях, і ще має відбутися розмінування”, — сказав Олександр Пеняєв.

Зазначимо, у вересні 2023 року під час боїв за місто російський пропагандист Володимир Соловйов пропонував ватажку т.з. “ДНР” Денису Пушиліну просто знищити Авдіївку авіаційними бомбами, а потім відновити. Ватажок так званої республіки тоді посміявся й відповів: “Мені подобається хід ваших думок.”

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали про колишню “голову” окупованого Спартака Марину Асєєву, яка з 2024 року почала з’являтися в сюжетах пропагандистів як “представниця” Авдіївки. Жінка фігурує у двох кримінальних провадженнях, але не має статусу підозрюваної.