Росіяни сформували 120 загонів зі школярів ТОТ Донеччини, аби вони доставляли воду (деталі)

Пляшки з водою. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Фейкова влада так званої “ДНР” сформувала 120 загонів зі школярів окупованої частини Донеччини, аби вони доставляли воду. Загарбники заявляють, що таким чином діти підтримують маломобільних, а саме дійство — “вельми цікава активність”.

Про це пишуть російські пропагандисти.

“Ми всі школи розділили по квадратах, щоб вони допомагали маломобільним людям, які живуть поруч. Вони вже знають адреси, знають, до кого йти. Це легше, ніж якщо хлопці з Донецька будуть їхати в інше місто і шукати, де там набрати воду”, — пояснюють в т.зв “Міністерстві молодіжної політики “ДНР”.

Там стверджують, що самим школярам це дійство є “надзвичайно цікавим”. Як вважають окупанти, діти “раді допомагати людям і відчувати себе потрібними”.

Відомо, що також ініціатором таких загонів є став “Народний фронт” — регіональне відділення руху “ОНФ — Народний фронт “За Росію”. Вони займаються “соціальними” та пропагандистсько-волонтерськими проєктами.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, чому ситуація з водою на тимчасово окупованій частині Донеччини критична та що прогнозують експерти.