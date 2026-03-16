Навчання маріупольських школярів пілотування дронами. Фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В окупованому Маріуполі російські силовики навчають школярів керувати дронами. Окупанти організовують для місцевих дітей “майстер-класи” із пілотування розвідувальники БпЛА.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на ГУ Росгвардії у так званій “ДНР”.

У своїх соціальних мережах окупанти відзвітували, що провели “майстер-клас” із пілотування дроном для дітей однієї зі шкіл у нині загарбаному Маріуполі. Усе відбувалося під “шефством” російського силового підрозділу СОБР “Спас”, який патронує так званий “кадетський клас” для українських школярів.

Так, окупанти розповідали дітям про типи безпілотників, які використовує Росгвардія та про необхідні навички для керування ними. Після цього неповнолітніх залучили до проходження імпровізованої смуги перешкод на розвідувальному дроні.

Разом з цим росіяни заявили, що вміння працювати з безпілотними системами — “один із найперспективніших і найпопулярніших напрямків діяльності у військах”. Таким чином окупанти фактично підтвердили військовий характер навчання дітей.

Для довідки: Згідно з Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини, окупаційна держава не має права нав’язувати дітям військову ідеологію та підготовку. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт російських посадовців за аналогічні програми депортації та перевиховання українських дітей.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як Росія мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.