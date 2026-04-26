Зранку 26 квітня російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей, ще один чоловік дістав поранення.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, російські снаряди поцілили по житлових будинках міста. На момент удару чоловік і жінка перебували на вулиці. Вони зазнали смертельних поранень.

Ще один 50-річний цивільний дістав мінно-вибухової травми, перелому та осколкового поранення. Його госпіталізували, стан чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також унаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше вісім житлових будинків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин. Остаточні наслідки атаки та тип озброєння ще встановлюють.

Раніше ми писали, що за минулу добу, 25 квітня, на Донеччині через російські удари загинули двоє людей, ще пʼятеро поранені.