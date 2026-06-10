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Росіяни втратили можливість використовувати порт Маріуполя, — “Азов”

Богдан Комаровський
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Через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього. 

Про це повідомили 1-му корпусі НГУ “Азов”.

Там розповіли, що операцію реалізували у співпраці з управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, Центром спеціальних операцій “А” та Силами безпілотних систем ЗСУ.

У результаті бійці знищили об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту: електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та місткості з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною “тіньового флоту” Росії.

В “Азові” зазначили, що це «черговий болісний удар для Росії”, яка тепер не зможе використовувати порт, адже той повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена.

Нагадаємо, оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

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