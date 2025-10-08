Наслідки російської атаки на збагачувальну фабрику 8 жовтня 2025 року. Фото: "ДТЕК"

Російські війська атакували фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — травмованих та загиблих немає.

Про це повідомили у компанії “ДТЕК”.

Там кажуть, що війська країни-агресорки 8 жовтня атакували фабрику, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.

“Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК”, — додали у компанії.

Нагадаємо, рівно місяця тому — 8 вересня — російські війська також завдавали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.