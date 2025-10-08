Підтримати
Росіяни втретє за півтора місяця атакували збагачувальну фабрику на Донеччині

Богдан Комаровський
Російські війська атакували фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — травмованих та загиблих немає.

Про це повідомили у компанії “ДТЕК”.

Там кажуть, що війська країни-агресорки 8 жовтня атакували фабрику, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.

 

“Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК”, — додали у компанії.

Нагадаємо, рівно місяця тому — 8 вересня — російські війська також завдавали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

