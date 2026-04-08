Росіяни вводять предмет “духовно-моральної культури РФ” — школярів на ТОТ, ймовірно, теж змусять його вивчати

З січня та вересня 2027-го у російських школах запровадять новий предмет — “Духовно-моральна культура РФ”. Його викладатимуть для учнів з пʼятого по сьомі класи. Нововведення, ймовірно, запровадять і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на заступницю голови Міністерства освіти РФ Ольгу Колударову.

“Духовно-моральна культура РФ” — новий обов’язковий шкільний предмет, який російське міністерство має запровадити вже з 2027 року. Це має відбутися поетапно: у січні того ж року предмет з’явиться у розкладі пʼятих класів, а з вересня — для учнів шостих та сьомих класів. Зазначимо, що раніше окупанти планували запровадити “ДМКР” для п’ятих класів цьогоріч.

Предмет, як заявляють загарбники, запроваджують, аби “формувати в учнів основи духовних і моральних цінностей російського суспільства”. Дітям розповідатимуть про “життєвий шлях” російських державних і громадських діячів, представників культури, вчених, а також “героїв” так званої “СВО” — термін, який окупанти використовують для відкритої російсько-української війни.

Загалом на вивчення предмета виділять: у пʼятому класі — 17 годин; у шостому та сьомих класах — по 34 години.

Ймовірно, “Духовно-моральну культуру Росії” вивчатимуть й у школах так званих “нових регіонів” — на ТОТ України —, однак окупанти поки не коментують це прямо. Зазначимо, що після анексії у вересні 2022 року росіяни почали переводити освітні заклади на загарбаних територіях — зокрема так званої “ДНР” — на свої федеральні освітні стандарти (ФГОС). Саме в рамках цих стандартів і вводять новий предмет.

