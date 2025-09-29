Росіяни визнали понад 1,2 тисячі домівок у Маріуполі “безхазяйними”. Їх віддали у “муніципальну власність”

Домівка в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото: з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 1 200 об’єктів нерухомості в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни визнали “безхазяйними”. Таке житло передають у так звану “муніципальну власність”, аби згодом нібито передати людям, які залишають у загарбаному місті.

Про це пишуть пропагандистські медіа.

Ставленики Кремля звітують про “активну роботу” з пошуку та обліку житла в окупованому Маріуполі, яке вони вважають “безгосподарським”. Такі домівки загарбники передають у так звану “муніципальну власність” — на кінець вересня 2025-го їх вже понад 1,2 тисячі.

Читати також: Безгосподарське житло українців, яке залишилось у тимчасовій окупації, примусово відбиратимуть: як це працюватиме

Після оформлення такої нерухомості в “муніципальну власність” окупанти проводять інвентаризацію з виїздом на місце. Вони кажуть, що в більшості випадків такі квартири порожні, однак є й такі, де живуть люди.

“Вони стоять у черзі, у них немає свого житла, і тому, безумовно, до моменту, поки ми їм не надамо своє житло відповідно до черговості, ми з цього житла їх не виганяємо”, — заявив псевдоголова Маріуполя Антон Кольцов.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація перебудовує відносно тиловий Маріуполь під свої потреби. При цьому страждають місцеві, які залишилися жити у пошкоджених будинках. Споруди зносять, але заселяти людей у нові квартири не поспішають. Замість цього пропонують жити у “сусідів, які виїхали”. Ми вже розповідали, як у Маріуполі нехтують правом місцевих на безпечне і гідне житло.