Росіяни заявили, що Ханжонківському водосховищі підіймається рівень води: що могло вплинути на це

Ханжонківське водосховище восени 2025 року. Фото: з російських джерел

У Ханжонківському водосховищі нібито знову підіймається рівень води. Це найбільший штучний об’єкт на річці Кринці, який слугував основним джерелом питної води для нині окупованого Донецька. Влітку 2025-го через засуху водойма обміліла.

Про це пишуть пропагандистські медіа.

Після літньої засухи водосховище обміліло, однак нині ситуація там “поступово покращується”. Зокрема, у серпні 2025-го там можна було побачити оголене дно та рештки риб, а подекуди й вільно ходити пішки, кажуть пропагандисти.

На думку ставлеників Кремля, рівень води у Ханжонківському міг піднятися внаслідок перекидання води з Монахівського кар’єру. Також на це нібито вплинули рясні опади.

Зазначимо, що раніше Ханжонківське водосховище найбільшою штучною водоймою на річці Кринці. Воно слугувало джерелом питної води для нині окупованого Донецька.

Об’єкт створили на ділянці річки між селищами Нижня Кринка та Зуївка. Площа водосховища — 4,8 км², площа водозбору — 780 км². Там зберігався запас води в 19,4 млн м³.

