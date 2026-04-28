Лящ. Ілюстративне фото: Fishland

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Чисельність ляща в Азовському морі нібито за 32 роки скоротилася на 95%. Росіяни стверджують, що це повʼязано зі зниженням водності річки Дон — площа нерестовищ і місць нагулу зменшується, а солоність в Таганрозькій затоці росте.

Про це йдеться у монографії російської Азовської філії НДІ рибного господарства.

Там стверджують, що у 1994 році вчені налічували 35,6 мільйона особин ляща, однак до 2022 року залишилося лише 1,8 мільйона. Ареал нагулу цього виду — акваторія, де риба харчується та набирає вагу, — скоротився з 4,7 до 1,01 тис. кв. км. В останні десятиліття запаси ляща перебувають на стабільно низькому рівні, у 2022-2023 роках окупанти нібито спостерігали невелике зростання, але на загальну тенденцію це не вплинуло.

Росіяни кажуть, що лящ вважається другим за значенням промисловим видом серед напівпрохідних риб. Рекордні улови фіксували у 1935 та 1936 роках: 40,8 та 46,4 тис. тонн відповідно. З 1930 по 1951 роки в середньому виловлювали 20 тис. тонн на рік.

Головною причиною скорочення популяції ляща та інших напівпрохідних риб загарбники називають зниження водності річки Дон. За їхніми словами, це призводить до зменшення площ нерестовищ і місць нагулу, а також до підвищення солоності у Таганрозькій затоці.

З 1994 року ареал популяції ляща поступово звужувався. У 2004–2006 роках він становив уже 1,9 тис. квадратних кілометрів, а до 2022 року скоротився до 0,61 тис., не виходячи за межі східної частини Таганрозької затоки.

“Екологічна ситуація в Маріуполі за роки окупації лише погіршується. Місцеві річки фактично перетворюються на стічні канали: до них регулярно скидають каналізаційні стоки та відходи, які зрештою потрапляють до Азовського моря. У березні 2025 року в річках міста зафіксували підвищені концентрації фосфатів і ртуті, а також локальні скупчення нафтопродуктів”, — стверджують у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, раніше окупанти майже повністю знищили популяцію бичка в Азовському морі. До цього призвело значне збільшення вилову риби росіянами та забруднення моря стоками, нафтопродуктами та іншими речовинами.