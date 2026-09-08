Росіяни заявили, що розподілять ще 2,5 тисячі "безхазяйних" квартир у Маріуполі до кінця вересня 2026-го

Багатоповерхівки у Маріуполі після російської агресії. Фото: з джерел окупантів

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Окупаційна влада Маріуполя каже, що до кінця вересня цього року розподілить 2,5 тисячі так званих “безхазяйних” квартир — житло людей, які виїхали або загинули внаслідок російської агресії. Разом із тим загарбники відзвітували про нібито вже виділені 3,6 тисячі осель.

Про це заявив фейковий голова Маріуполя Антон Кольцов.

Він стверджує, що між жителями міста вже розподілили близько 3,6 тисячі так званих “безхазяйних” квартир — домівки маріупольців, які загинули або виїхали через повномасштабну агресію Росії. Вони знаходяться у “муніципальній власності” окупаційної влади.

Вже у вересні цього року, каже фейковий голова Маріуполя, хочуть розподілити ще близько 2,5 тисячі квартир.

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Як зазначають у Маріупольській міськраді, вказана загарбниками цифра вже виділеного житла не означає, що така кількість родин уже отримала ключі від житла та заселилася. Йдеться лише про призначення осель конкретним заявникам.

Раніше Кольцов стверджував, що майже 90% людей, яким уже визначили адресу так званої “компенсаційної квартири”, звернулися до адміністрації, аби дізнатися адресу розподіленого житла. Водночас він визнав наявність так званих “проблемних адрес” — за його словами, їх близько 10%.

Нагадаємо, ставленики Кремля за два роки до відкритого вторгнення вже планували перебудову Маріуполя. Ще у 2019-му вони опублікували концепт транспортно-пересадочного вузла у двох районах міста.