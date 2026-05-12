Екскомандир 79 бригади Олександр Луценко. Фото: з російських джерел

Росіяни заочно засудили до 23 років увʼязнення екскомандира 79 бригади ЗСУ Олександра Луценка. Окупанти закидають йому обстріли мирних кварталів на ТОТ Донеччини — це нібито сталося ще до відкритого вторгнення.

Про це пишуть російські медіа із посиланням на Слідчий комітет Росії.

Там заявляють, що у 2019 та 2020 роках Луценко “виконував план київського режиму” та віддав накази підлеглим про прицільні обстріли з великокаліберних гармат житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури так званої “ДНР” — тимчасово окупована частина Донецької області. Через ці атаки нібито загинув мирний житель, ще “кілька людей” дістали поранень.

Зазначимо, що у ті роки Олександр Луценко обіймав посаду командира 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Однак вже під час відкритого вторгнення він перейшов на посаду командира 9 армійського корпусу Сухопутних військ. Втім, окупанти судили його за першою посадою.

Окупанти визнали Луценка винним у “застосуванні заборонених методів ведення війни, вбивствах, замаху на вбивство та умисному пошкодженні майна”. Його заочно засудили до 23 років увʼязнення та оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, фейковий суд так званої “ДНР” засудив до більш як 21 року увʼязнення нацгвардійця Івана Кімнатного. Окупанти стверджують, що у 2022-му чоловік вбив мирного жителя Маріуполя. Чоловіка відправлять до виправної колонії суворого режиму.