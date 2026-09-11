Росіяни застосовують хімічну та фосфорну зброю на Костянтинівському напрямку: що відомо

Удари по Костянтинівці. Українські оборонці стверджують, що у кадрі — фосфорні боєприпаси. Скриншот із відео 28 бригади

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Українські сили фіксують випадки застосування російською армією хімічної та фосфорної зброї на Костянтинівській ділянці фронту. За словами військовослужбовця бригади “Хижак” Михайла Тіміша, окупанти намагаються знищити всю досяжну їм цивільну забудову, аби позбавити українських військових можливих укриттів.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів заступник командира роти батальйону БпЛА бригади “Хижак” Михайло Тіміш.

“[Російські військові] застосовують як хімічну зброю, бували випадки застосування забороненої фосфорної зброї — фосфорні скиди. Також авіаудари, РСЗВ, ствольна артилерія, також велика “щільність” FPV-дронів”, — зазначив військовий.

За його словами, у районі Костянтинівки керовані авіабомби скидають щодня, аби знищити будівлі та комунікації. Це їм потрібно, аби полегшити собі подальші просування.

“Ворог застосовує тактику випаленої землі, він все знищує. Випалює повністю землю, знищує всю інфраструктуру, щоб було менше укриттів і було легше пересуватися”, — пояснив Михайло Тіміш.

Він додав, що для російського війська головним засобом штурмів залишаються малі штурмові групи, які намагаються просочитися у житлову забудову міста. У бригаді “Хижак” застосовують всі можливі методи, аби не допустити ці просування.

Що відомо про удари запалювальними боєприпасами по Донеччині

Протягом повномасштабного вторгнення російські військові застосовують різні види озброєння для ударів по Донеччині, зокрема й запалювальні боєприпаси. Такі випадки неодноразово фіксували як представники Сил оборони, так і цивільного сектору.

На завершальному етапі боїв за Маріуполь росіяни били по українських захисниках на Азовсталі фосфорні бомби, про це 15 травня повідомляв тодішній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Влучання запалювальних боєприпасів неодноразово фіксували під час битви за Бахмут. 10 липня 2022-го вони спричинили пожежі у різних частинах міста.

В інтерв’ю Вільному Радіо оператор БпЛА Іван Тищенко зазначав, що у квітні 2023 року по позиціях бійців 46 бригади ДШВ у Бахмуті атакували, зокрема, запалювальними боєприпасами.

“Водночас по невеликому клаптику землі, де ми стояли, гатили всім, чим тільки могли: міномети, [РСЗВ] “Град”, “Піони” (самохідна артилерійська установка, — ред.) запалювальними били”, — згадував військовий.

Наприкінці 2023 року під час боїв у Соледарській громаді загинув військовослужбовець Роман Гурський. Його рідні розповідали Вільному Радіо, що по бліндажу, де перебував оборонець, вдарили артилерійськими боєприпасами з фосфором, через що почалася пожежа.

Також запалювальні суміші росіяни застосовували порівняно нещодавно під час битви за Торецьк. Цього разу застосовували тактику скидів із дронів, аби підпалювати українські позиції.