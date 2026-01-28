Росіяни засудили оборонця Маріуполя Леоніда Чепу до 23 років: що йому закидають

Оборонець Маріуполя Леонід Чепа, якого засудили окупанти. Фото: з російських джерел

Фейковий “Верховний суд “ДНР” виніс “вирок” оборонцю Маріуполя Леоніду Чепі. Йому закидають нібито вбивства мирних жителів та підрив місцевої насосної станції. Чоловік проведе у російській тюрмі 23 роки.

Про це пишуть російські медіа.

За матеріалами “справи”, 41-річному оборонцю Маріуполя закидають “вбивства мирних жителів загальнонебезпечним способом і жорстоке поводження з цивільними на ТОТ”. Його засудили до 23 років у виправній колонії суворого режиму.

Окупанти стверджують, що боєць 36-ї окремої морської піхоти ЗСУ виконуючи наказ, обстріляв з гранатомета територію помпової станції. Через це нібито загинули двоє людей. Росіяни опублікували відео, на якому Чепа “визнає свою провину та розкаюється”.

“Я обвинувачений в тому, що відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по двох цивільних, які рухалися зі сторони посадку в сторону селища Мирне. Вину свою визнаю, розкаююся”, — каже на камеру оборонець.

Нагадаємо, ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.

Також Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.