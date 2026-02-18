Росіяни засудили жительку окупованого Донецька до 20 років за "держзраду": що про неї відомо

Засуджена росіянами за "держзраду" жителька Донецька. Фото: з російських джерел

Жителька Донецька проведе найближчі 20 років в окупаційній тюрмі за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Росіяни закидали їй “державну зраду” та підготовку теракту. Що відомо про цю справу — розповідаємо далі.

Про це пишуть російські медіа.

Росіяни стверджують, що жителька Донецька добровільно встановила контакт зі співробітником Служби безпеки України та надавала йому інформацію про місця розташування обʼєктів особового складу військ країни-агресорки на території так званої “ДНР”. Містянка нібито передавала відомості про місця дислокації, фотографувала автомобілі співробітників “поліції” та “міжрайонного суду”.

У той же період мешканка окупованого міста, кажуть загарбники, “висловила бажання вступити до “Азову”. Низка медійних ресурсів квазіреспубліки поширили буцімто її присягу на тлі символіки батальйону. Журналістам Вільного Радіо вдалося ідентифікувати відео — на ньому 21-річна Марія Гринь. Згадка про дівчину є також на сайті “Підтримка політвʼязнів. Меморіал”, який позиціонує себе як незалежний правозахисний проєкт.

Також в ухвалі Південного окружного військового суду РФ йдеться, що у липні 2024 року Гринь виготовила шість пляшок із запальною сумішшю і прибула до будівлі так званого “Кіровського міжрайонного суду Донецька” для підпалу, однак її затримали. Дівчину судили за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії:

ст. 275 — державна зрада;

ст. 205.3 — проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності;

ч. 2 ст. 205.5 — участь у діяльності терористичної організації;

ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 — замах на вчинення терористичного акту групою осіб за попередньою змовою.

Жительці окупованого Донецька призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років — з відбуванням у колонії загального режиму.

Нагадаємо, фейкові служби так званої “ДНР” закидають трьом неповнолітнім з Харцизька підпал 11 обʼєктів залізниці у так званій “ДНР”. Вони нібито робили це на замовлення “українських спецслужб”.