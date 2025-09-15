Росіяни збільшили у 72 рази вилов камбали-калкана в Азовському морі: що відомо

Виловлена росіянами в Азовському морі камбала-калкан. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Окупанти заявляють про так зване “відновлення” промислу камбали-калкана в Азовському морі — збільшили обсяг її вилову у 72 рази. Раніше значне збільшення вилову риби росіянами призвело до майже знищення популяції бичка.

Про це пишуть пропагандистські медіа так званої “ДНР”.

Загарбники стверджують, що “відновили” промисел камбали-калкана в Азовському морі — завдяки “науковим рекомендаціям”. Так, за п’ять років її улов збільшився з 7,4 тонни у 2020 році до 533,7 тонни у 2024-му. Це подають як зростання у 72 рази.

Серед іншого, окупанти збільшили вилов креветок в 16 разів — з 27,4 тонни до 444,9 тонни. “Стабільно високим” росіяни називають й промисел молюска рапани — понад 2 тисячі тонн на рік.

“Фактична статистика підтверджує: попри кліматичні виклики, рибальство в Азовському морі має впевнене майбутнє завдяки адаптації та науковому підходу”, — стверджують пропагандисти.

Нагадаємо, раніше росіяни майже повністю знищили популяцію бичка в Азовському морі. До цього призвело значне збільшення вилову риби росіянами та забруднення моря стоками, нафтопродуктами та іншими речовинами.