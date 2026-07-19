UKRTAC. Ілюстративне фото: зі сторінки компанії

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Під час масованої атаки по Україні в ніч на 19 липня війська країни-агресорки прямим влучанням ракети знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC. Серед персоналу ніхто не постраждав.

Про це повідомив директор із розвитку компанії Северіон Дангадзе.

“Сьогодні вночі наше підприємство пережило найбільшу трагедію за всю свою історію. Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади. Не приховуватиму — для мене це надзвичайно важкий день… Але найголовніше — усі наші люди живі”, — написав Дангадзе.

Він зазначив, що “попереду буде дуже непростий шлях”, однак компанія планує відбудуватися та продовжити роботу.

“Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру. Саме люди створили UKRTAC. І саме люди відбудують його”, — заявив директор.

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Російські війська застосували ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування різних типів. Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (райони пусків — Курська область РФ);

25 балістичних ракет “Іскандер-М” / С-400 (райони пусків — Брянська, Курська області РФ);

3 протикорабельні ракети “Онікс” (райони пусків — ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків — повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас”, дронів-імітаторів типу “Пародія”, баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово у РФ, Гвардійське в Криму).

Захисникам вдалося збити або подавити 126 цілей — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів. Однак були влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня війська країни-агресорки атакували Київ та область десятками ракет, зокрема балістичними. В українській столиці фіксували влучання у пʼяти районах — є загибла та поранені люди. На місцях фіксують руйнування домівок та автівок.