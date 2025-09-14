Будівництво водогону на окупованій частині Донеччини. Фото: з джерел окупантів

На окупованій частині Донеччині ставленики Кремля повідомляють про прокладання кількох водогонів у Донецьку та Макіївці. Заявляють, що це нібито допоможе зменшити втрати й подати додаткову воду в комунальні мережі.

Про це заявив ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Окупанти звітують, що у Донецьку на водогоні, який тягнуть від Молочного ставка до котельні “МР-2” змонтували 750 метрів із 1650 запланованих.

Ще один новий трубопровід зводять у Макіївці. Його довжина складе 2,5 км. Під’єднати водогін планують до місцевої фільтрувальної станції. Зараз прокопали понад кілометр траншеї. Стару трубу окупанти визнають такою, що “не підлягає ремонту”. Новий водогін, за їхніми словами, дозволить скоротити втрати до 7 тисяч кубів на добу.

Ще один трубопровід у Донецьку прокладають від Південного водозабору до Кіровського вузла. Використовують закритий метод без траншей. Там за словами окупантів уже встановили понад 5,7 км труби.

Проблеми з водою виникли на окупованій частині Донеччин тоді, як російські війська пошкодили канал “Сіверський Донець — Донбас”, який забезпечував водою Донеччину. Окупанти почали використовувати воду з Вільхівського та Зуївського водосховищ, однак нині через посуху й обміління водойм у регіоні діють графіки подачі.

Раніше ми писали, що через водну кризу в окупованих районах Донеччини загарбники можуть розширити водогін “Дон — Донбас”. Також окупанти заявляли про поповнення запасів внутрішніх водосховищ т.зв “ДНР” і перекидання туди води з інших джерел.