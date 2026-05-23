Пошкоджена автівка ДСНС після влучання російського безпілотника. Фото: ДСНС у Донецькій області

Увечері 22 травня російські війська атакували селище Олександрівка Краматорського району. Під удар потрапила місцева пожежно-рятувальна частина ДСНС — у будівлі спалахнула пожежа, також пошкоджень зазнала спецтехніка. Серед особового складу постраждалих немає.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

За даними рятувальників, російський безпілотник влучив у будівлю підрозділу ДСНС. Через атаку загорілася покрівля пожежної частини. Вогонь надзвичайники загасили самотужки без залучення інших підрозділів

Пошкоджена покрівля пожежної частини після удару російського безпілотника. Фото: ДСНС у Донецькій області

Крім будівлі, під удар потрапили дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, яку використовують для ліквідації пожеж та порятунку людей.

“На щастя, особовий склад не постраждав”, — зазначили в ДСНС.

У ДСНС наголошують, що російська армія систематично та цілеспрямовано обстрілює українських вогнеборців на Донеччині, які щодня борються з наслідками ударів та допомагають цивільному населенню.

Попри постійний ризик для життя та регулярні атаки на інфраструктуру рятувальних служб, надзвичайники Донеччини продовжують залишатися на службі та виконувати свої обов’язки в цілодобовому режимі, підкреслюють у ДСНС.

Нагадаємо, російські війська активізували атаки на Покровському напрямку, зокрема в районі Сергіївки Удачненської громади. За даними українських військових, окупанти змінили тактику піхотної інфільтрації — замість малих груп штурмовики дедалі частіше пересуваються поодинці. Крім того, армія РФ збільшила кількість нічних вильотів безпілотників.