Судно Alfa M. Фото опублікували у розслідуванні "Слідство.Інфо"

Протягом 2023-2024 років російська компанія “Ника” відправила з окупованого Маріуполя понад 54 тисячі тонн пшениці до Туреччини. Частину цього зерна могла отримати турецька компанія Erisler, яка є учасницею Всесвітньої продовольчої програми ООН та веде бізнес вже понад 100 років.

Про це йдеться у розслідуванні “Слідство.Інфо” “Компанія-постачальниця продукції для програм ООН отримує зерно з окупованої території України від російських виробників зброї”. Матеріал доступний за посиланням.

Контекст події

Після окупації Маріуполя у травні 2022 року Росія встановила контроль над портовою інфраструктурою міста. Українські фермери, які залишилися на захоплених територіях, потрапили під тиск: їх примушували реєструватися в цивільно-військових адміністраціях, а контроль над активами переходив до окупаційних структур. Майно вилучали під виглядом націоналізації або через звинувачення у співпраці з українськими збройними силами — про це розслідувачам розповіла керівниця українського Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

Саме через маріупольський порт і запрацювала схема експорту зерна до Туреччини. Журналісти встановили, що практично вся пшениця, яку компанія “Ника” відправляла на експорт, походила з окупованого міста. Це підтверджують декларації про відповідність продукції за період із липня 2022 по початок 2026 року, до яких отримали доступ розслідувачі. В усіх документах виробничі майданчики вказані в Маріуполі.

У 2023 році “Ника” експортувала 15,5 тисячі тонн пшениці на суму 3,7 мільйона доларів. У 2024-му — вже 59,5 тисячі тонн на суму 12,9 мільйона доларів, тобто майже учетверо більше. Основним напрямком постачання стала Туреччина, однак у документах також фігурує Єгипет, пишуть журналісти.

Історія однієї партії

Схему приховування походження зерна журналісти проілюстрували конкретною партією від квітня 2024 року. Судно Alfa M (з листопада 2023 року перебуває під українськими санкціями) завантажило 7 857 тонн пшениці в Маріуполі, після чого зайшло в російський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там на вантаж оформили російські документи без зазначення справжнього місця походження. Відтак товар вирушив до Туреччини, на адресу компанії Erisler.

“Вивезення зерна з окупованих портів відбувається з порушенням державного кордону України, без належного оформлення документів і без сплати митних платежів. Партія пшениці, вивезена судном Alfa M, фактично є контрабандною. Така системна дезінформаційна діяльність, що відбувається в Росії на державному рівні, підриває основи економічної безпеки учасників міжнародної торгівлі”, — зазначила журналістка центру “Миротворець” (SeaKrime) Катерина Яресько.

Журналісти “Слідство.Інфо” також стверджують, що саме ця квітнева партія зерна проходила перевірку якості в Одесі, в представництві міжнародної компанії Cotecna зі штаб-квартирою у Швейцарії. Анонімний співробітник українського офісу підтвердив розслідувачам цей факт і передав фото зразка, обсяг якого збігається з вантажними документами до кілограма. Журналісти припускають, що зразок на перевірку Cotecna отримала не з Маріуполя, а вже з Туреччини.

Кінцевим отримувачем партії стала турецька Erisler — компанія зі столітньою історією, яка входить до Всесвітньої продовольчої програми ООН. Підприємство переважно виробляє борошно, має чотири млини сукупною потужністю 850 тисяч тонн на рік. Крім того, Erisler випускає вермішель швидкого приготування на основі пшеничного борошна. Її продають і на українському ринку.

Як компанії-фігуранти розслідування відповіли журналістам

За російською компанією “Ника” стоїть сімейний бізнес Гурових. Людмила Гурова керує фірмою з 2022 року, її син Роман є власником. Водночас Роман очолює “Робоавиа” — підприємство, що виготовляє розвідувальний дрон “Сарич” та ударний “Сюрприз” і з 2024 року перебуває під санкціями США та України. Людмила є офіційною власницею “Робоавиа”.

“Ми вважаємо Гурових номінальними власниками, адже до появи “Робоавиа” вони не мали жодного системного бізнесу, пов’язаного з виробництвом безпілотників”, — повідомила Самар.

“Слідство.Інфо” надіслало запити компаніям “Ника”, Erisler, Global Commodities та до головного офісу Cotecna.

У своїй відповіді Global Commodities зазначила, що працює в Азово-Чорноморському регіоні відповідно до міжнародних торгівельних стандартів, і заперечила факт закупівлі зерна з Маріуполя. Компанія також повідомила про готовність звернутися до суду. Інші адресати на 24 березня не відповіли.

Нагадаємо, у червні 2025 року очільник угруповання “ДНР” Денис Пушилін призначив на посаду “голови муніципального утворення міського округу Маріуполя” (російського органу влади, який діє у місті під час окупації) Антона Кольцова. Це російський політик, який перебуває під санкціями через участь у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій України.