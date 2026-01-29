Фрагмент спілкування журналістів “Слідства.Інфо” з грабарем з Маріуполя. Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Під час облоги Маріуполя у 2022 році тіла загиблих мирних мешканців масово вивозили без ідентифікації та фіксації місць поховання. Це випливає з офіційних документів Слідчого комітету РФ, які отримали журналісти “Слідства.Інфо”. Попри обіцянки розслідувань, родини безвісти зниклих уже четвертий рік не можуть дізнатися долю своїх близьких і отримують від окупаційної влади лише формальні відписки.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Слідства.Інфо”.

“Тіло тата лежало до травня під вікнами, тому що мама самотужки поховати не могла. Вона просила це зробити російських солдатів, але в них було інше завдання. Їх трупи не цікавили. На початку травня приїхало ДНРівське МЧС і вони забрали тіло батька…За якийсь час мама йшла в морг, ну такий імпровізований, щоб отримати документ, який підтверджує загибель її чоловіка”, — розповідає свою історію донька зниклого безвісти Богдана Слющинського — Вікторія.

Богдан Слющинський — доктор соціологічних наук, професор, викладач Маріупольського державного університету, письменник. Працював завідувачем відділу культури Маріупольської міської ради. Запровадив святкування Дня міста, відкрив Літературний музей та Музей побуту та етнографії населення Приазов’я. Загинув навесні 2022 року у блокадному Маріуполі. Уламок снаряда влучив йому в серце.

скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Професор Маріупольського державного університету, науковець і письменник Богдан Слющинський загинув 9 квітня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу. Проте і досі чоловік має статус безвісти зниклого, а родина не знає місце його поховання.

Приклад Слющинських лише один з багатьох інших родин, які шукають інформацію про поховання своїх загиблих. Тіла родичів і близьких маріупольці переважно шукають через телеграм-канали. Через такі чати журналістам “Слідства.Інфо” вдалося вийти на особисте спілкування з десятком людей, які досі залишаються в Маріуполі.

Фрагмент спілкування журналістів “Слідства.Інфо” з жителькою Маріуполя (ім’я змінено). Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

В Маріуполі є база ДНК загиблих, але без онлайн доступу

В грудні 2022 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін розпорядився створити базу ДНК загиблих у Маріуполі. Про це повідомляли в російських медіа. Вона функціонує лише в окупованому місті, без онлайн доступу. Але, як розповіли маріупольці в особистому спілкуванні з українськими журналістами, отримати відповідь від слідчих вкрай важко.

Скарга, яку написала жителька Маріуполя до Слідчого комітету РФ. Скриншот з відео “Слідство.Інфо”

У розпорядженні журналістів “Слідства.Інфо” опинилися також офіційні документи Слідчого комітету РФ. Зокрема, постанови про відмову в порушенні кримінальних справ за заявами родин загиблих маріупольців. У цих матеріалах описують обставини, за яких тіла цивільних зникали під час бойових дій. Згідно з документами та свідченнями очевидців, ритуальні служби забирали загиблих без встановлення особи та без фіксації місця поховання.

Документ наданий журналістам жителькою Маріуполя. Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Водночас у цих же документах російські слідчі перекладають відповідальність за загибель мирних мешканців Маріуполя на Україну.

Документ наданий журналістам жителькою Маріуполя. Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Розслідувачам вдалося дізнатись, що займався похованнями цивільних маріупольців у 2022 році Саїд Азізов. Наразі він надає людям інформацію про поховання їхніх родичів, якщо така є в його записах. Чоловік родом з Донецька, навчався і Дніпрі, а має ритуальну службу в Маріуполі. Журналістам не вдалося з’ясувати, чи належить він до російських правоохоронних органів, але чоловік активно розповідав про свої дії щодо поховання маріупольців.

Фрагмент спілкування журналістів “Слідства.Інфо” з грабарем з Маріуполя. Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Колеги з редакції “Схеми” (Радіо Свобода) також допомогли проаналізувати як змінювалась кількість захоронень від 2022 року в самому місті та поблизу Маріуполя. Зокрема, окупанти, намагаються тепер приховати місця масових поховань поблизу селищ Мангуш та Виноградне.

Фото: скриншот з відео “Слідство.Інфо”

Одна з важливих деталей розслідування — до процесу ексгумації цивільних в окупації залучали українських військовополонених, яких утримували в Оленівській колонії. Про це журналістам розповів звільнений з полону морпіх Сергій Гриців. В Росії його звинувачували у “тероризмі й схильності до екстремізму” та засудили до 27 років ув’язнення за сфабрикованою справою про начебто вбивство цивільних жителів Маріуполя. У вересні 2024 року Сергій Гриців повернувся з полону.

У відповідь на запит журналістів “Слідства.Інфо” прокуратура Донеччини повідомила, що наразі зарєстровано майже шість з половиною тисяч кримінальних правопорушень, вчинених під час бойових дій у Маріуполі. В тому числі за фактами загибелі цивільних. За різними джерелами під час боїв за Маріуполь загинули понад 100 тисяч цивільних.

Наразі точна кількість мешканців міста, які загинули під час облоги та масованих обстрілів у лютому-квітні 2022 року, досі невідома. Маріуполь перебуває під повним контролем РФ, яка не надає доступу до міста міжнародним місіям і незалежним розслідувачам.

Нагадаємо, під час відкритої війни українські захисники обороняли Маріуполь 86 днів. 82 з них — у повному оточенні. У матеріалі розповідаємо, як українські захисники бились за місто.