Покровськ на мапі DeepState станом на 13 вересня 2025 року

На Донеччині новоприбулі морпіхи російської армії спробували йти в атаку великими групами, але Сили оборони їх зупинили.

Про це повідомив штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк в ефірі “Суспільне. Студія”.

Вовк пояснив, що морські піхотинці РФ, які прибули на Донеччину, вирішили змінити спосіб штурму: замість невеликих груп по 2-3 бійці йшли у складі 7-8 людей. Через це, зазначив військовий, російська сторона втратила цілу роту:

“Якщо ми говоримо за останній тиждень, то саме у зоні відповідальності нашої бригади була знищена ціла рота противника”.

Після цього російські морпіхи повернулися до звичного формату малих штурмових груп. Вовк зазначив, що й ця тактика не приносить окупантам успіху.

“Це деморалізує їх: такі ми круті морські піхотинці, а тут хочеться “відкатуватись”. Зростають для них негативні, а для нас позитивні тенденції <…>, і це, звичайно, нам на користь. Вони відмовляються від тактики йти великою ордою, а йдуть знову ж таки по 2-3 людини, і наші війська мають можливість їх знищувати артилерією та FPV-дронами”, — пояснив військовий.

Він додав, що російські війська майже не використовують бронетехніку у зоні відповідальності 117-ї бригади. Натомість їхні удари зосереджені на авіаційних ударах по позиціях Сил оборони та прилеглих селах.

“Протягом останнього часу на село Софіївка до 20 ударів КАБами протягом доби відбувається”, — повідомив Олександр Вовк.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших.

“За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону”, — написав Сирський.

Він додав, що українські війська змогли відновити контроль над 26 кв. км, попередньо втративши 5 кв. км.

“Подібне співвідношення на нашу користь — також і на Добропільському напрямку”, — підкреслив головком.

Водночас, за підрахунками журналістів Вільного Радіо, у серпні 2025 року російські війська захопили на Донеччині близько 399 кв. км — трохи більше, ніж у липні та червні. Наразі з 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації перебувають 20,05 тис. км², або 75,6%, тобто за минулий місяць під контролем РФ опинилося ще приблизно 1,3% області.