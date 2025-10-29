Мирноград на мапі DeepState станом на 27 жовтня

Ввечері 28 жовтня стало відомо, що російським військовим на Покровському напрямку вдалося пробратися до міста Мирнограда та досягти його околиць. Під час своїх просувань росіяни застосовують різні роди військ та технічні засоби, ситуацію в місті Сили оборони України оцінюють як важку.

[Оновлено о 12:03] Заяву речника Григорія Шаповала спростували в оперативному командуванні “Схід”. Там зазначили, що Шаповал помилково назвав Мирноград, хоч мав на увазі ситуацію в Покровську. У самому ж Мирнограді ситуація залишається під контролем Сил оборони України, росіян нам нема, стверджують в оперативному командуванні.

Про це ввечері 28 жовтня в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник оперативного командування “Схід” Григорій Шаповал.

На Покровському напрямку росіяни продовжують застосовувати артилерійські й безпілотні системи, інші технічні засоби, а також піхоту. Водночас українські війська намагаються втримати свої позиції у Мирнограді, де вже тривають вуличні бої, кажуть в оперативному командуванні “Схід”.

“На даний час ворог зайшов на околиці Мирнограда. Також використовує артилерійські й безпілотні системи й піхотні та технічні засоби. Тому зараз це дуже ускладнюється. Наші сили оборони намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка. Ведуться тяжкі бої, вуличні бої, це специфіка для використання деяких засобів”, — речник оперативного командування “Схід” Григорій Шаповал.

Нагадаємо, також на Покровському напрямку фронту російські військові вже присутні в окремих районах Покровська (жоден із яких, за даними ЗСУ, не контролюють повністю) та у Родинському.