Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські підрозділи на Словʼянській ділянці фронту в Донецькій області фіксують нарощування наступальних дій з боку російської армії. Окупанти атакують позиції Сил оборони малими піхотними групами “практично безперервно”.

Про це 22 липня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев.

“Останніми тижнями ми спостерігаємо суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Противник практично не припиняє штурми, намагається тиснути малими піхотними групами. Якщо раніше вони могли робити якісь перерви між своїми атаками, то зараз штурмові дії відбуваються хвилями протягом всього дня, усієї доби”, — зазначив Сергій Окішев.

Він пояснив посилення тиску з російського боку кількома факторами: насамперед готовністю російських військових нехтувати втратами особового складу, а також масованим застосуванням безпілотників.

Речник уточнив, що росіяни досі мають резерв особового складу, а також активно застосовують безпілотники різного типу: як розвідувальні, так і ударні. Додатково дрони допомагають координувати дії артилерії та запуск інших безпілотників, що дозволяє росіянам підтримувати активність на цьому напрямку фронту.

Нагадаємо, управління житлово-комунального господарства Словʼянської міської військової адміністрації планує витратити ще майже 3 млн грн на облаштування, утримання та ремонт антидронового захисту на ділянках автомобільних доріг громади, якими користуються для евакуації людей, ротацій особового складу та підвезення необхідних вантажів. Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету, а завершити їх мають до кінця 2026 року.