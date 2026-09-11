Російські військові скинули дві авіабомби по Слов’янську 11 вересня — є загиблий та поранена

Наслідки атаки по Слов'янську 11 вересня. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Близько 11:00 російські військові завдали нового удару з авіації по прифронтовому слов’янську: у сквері “Лісному” зафіксували влучання двох 250-кілограмових авіабомб. Внаслідок атаки загинув чоловік 74 років, одна жінка зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

“Поранено жінку. Вона госпіталізована, стан важкий. На жаль, загинув 74-річний чоловік. Щирі співчуття його рідним та близьким”, — заявив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджені щонайменше п’ять багатоквартирних будинків.

Що відомо про ситуацію в Словʼянську

На кінець серпня у Словʼянську залишалися 25 тисяч людей, а у громаді — близько 30 тисяч, зокрема діти.

Російські війська значно наростили свої атаки на Словʼянськ, а також почали застосовувати реактивні артилерійські системи — “Смерчі” та “Торнадо-С”. Разом із тим загроза авіаційних ударів “КАБами” та атаки безпілотників нікуди не зникли. На тлі погіршення безпекової ситуації місцева влада закликає цивільних покидати місто.

“Окупанти руйнують логістику, це їхнє завдання. Чим скоріше людина виїде з міста, тим це буде краще. Однак я не можу сказати вже зараз, що це безпечно. На жаль, росіяни все частіше бʼють по околицях міста, тож вивозити звідти цивільних дедалі складніше”, — розповідав очільник ВА Вадим Лях.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації у Слов’янську від 12 вересня там не курсуватиме маршрут громадського транспорту №20.