Російські військові вдарили дроном по авто в Іверському — загинули двоє людей, поранені ще двоє

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Війська країни-агресорки 17 липня атакували FPV-дроном автомобіль в Іверському, що в Новодонецькій громаді. Через вибух безпілотника є загиблі та поранені.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
“Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків віком 60 і 61 року. Також дістали поранення двоє жінок 64 і 85 років”, — пишуть у Донецькій облпрокуратурі.
Там зазначили, що двом жінкам діагностували діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури слідчі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 16 липня низка населених пунктів Новодонецької громади потрапила під обов’язкову евакуацію дітей. За даними обласної влади, звідти мають вивезти 74 неповнолітніх.