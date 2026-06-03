Автівка евакуаційного екіпажу “Проліски” після атаки російським дроном. Ілюстративний кадр з документального фільму “Костянтинівка. У напівоточенні та на межі”

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У середу, 3 червня, приблизно о 10-й ранку евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під удар FPV-дроном під час роботи у Дружківці. Безпілотник влучив у дах авто над кабіною водія — він не постраждав.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

“Ураження відбулось зверху в дах в кабіну водія, ймовірно з метою нанести максимальну шкоду водію транспортного засобу. Ми розцінюємо даний удар, як черговий цілеспрямований військовий злочин російською армії. Броня удар витримала, водій в порядку”, — повідомив Євген Каплін.

Він зазначив, що автівка була маркована зі всіх сторін, зокрема на даху, як евакуаційний транспорт. Вона містила логотипи гуманітарної місії, що, втім, не завадило завдати по ній удару.

“Наразі йде оцінка шкоди, що була завдана автівці. Цей броньовик пропрацював лише 10 днів від його купівлі на евакуації на Донецькому напрямку”, — додав Євген Каплін.

Нагадаємо, зранку 20 березня російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль гуманітарної місії “Проліска” в Олексієво-Дружківці. Дрон влучив у машину, яка вивозила людей — дві жінки загинули, ще двоє цивільних зазнали поранень. Через відсутність броньованого транспорту “Проліска” тоді тимчасово обмежила евакуацію на окремих напрямках Донеччини.