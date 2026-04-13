Російський "воєнкор" Станіслав Оніщенко. Фото: прокуратура Донецької області, російські джерела

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Правоохоронці заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності мешканцю тимчасово окупованого Донецька. За даними слідства, чоловік знімає документальні фільми та працює “воєнним кореспондентом” на російському телеканалі. Цим псевдомедійником, ймовірно, є Станіслав Обіщенко.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там традиційно не називають імені фігуранта справи, однак може йтися про позаштатного кореспондента пропагандистського видання Russia Today Станіслава Обіщенка – його ймовірне фото з повідомлення прокуратури є у відкритих джерелах. За даними правоохоронців, у 2014-му чоловік підтримав захоплення частини регіону та розпочав кар’єру на одному з російських телеканалів.

“Бувши “воєнним кореспондентом” у своїх публічних виступах він викривлює факти про бойові дії й подає їх у вигідному для окупантів вигляді. Під час інтерв’ю він дискредитує ЗСУ і просуває прокремлівські наративи. Також псевдомедійник веде власний telegram-канал, де публікує відео про свою діяльність та поширює неправдиву інформацію про обстріли міст Донеччини”, – йдеться у матеріалах справи.

Окремий напрям діяльності підозрюваного, уточнюють правоохоронці, – створення документальних фільмів. У них чоловік подає збройну агресію як “внутрішній конфлікт” та формує хибне уявлення про події 2014 року. Натомість військових держави-агресора він показує як “визволителів”.

Нині, ймовірно, Станіславу Обіщенку заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 12 років увʼязнення, якщо його вдасться затримати та довести провину в суді.

