Зруйнована Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Закітному. Скриншот з відео/81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області частково згоріла після атаки російського безпілотника. За даними українських військових, окупанти скинули на будівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.

Про це повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, удару по храму завдали 30 травня. Для атаки окупанти використали безпілотник, який скинув на дах церкви боєприпас із запалювальною сумішшю. У бригаді зазначають, що подібні боєприпаси російські військові зазвичай застосовують для знищення бліндажів та дерев’яних споруд.

Пожежу, яка охопила храм після удару, зафіксував екіпаж безпілотника 81-ї бригади.

Пожежа після влучання російського дрона у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Закітному. Скриншот з відео/81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Капелан бригади, ієрей Ярослав, розповів, що ця церква мала для нього особливе значення, адже він проводив там богослужіння ще до того, як село опинилося поблизу лінії фронту.

“Я сподівався, що в селі церква простоїть до кінця і після звільнення нашими воїнами я зможу туди повернутись, але росіяни… Бог їм суддя”, — прокоментував капелан.

У бригаді нагадали, що це вже другий випадок знищення храму в Закітному. Вперше церкву зруйнували під час антирелігійної кампанії радянської влади у 1930-х роках. Сучасну будівлю храму звели у 2009–2010 роках, а освятили 31 липня 2010 року.

Нагадаємо, що станом на серпень 2025 року від обстрілів на Донеччині постраждали щонайменше 132 релігійні споруди. Серед зруйнованих або пошкоджених будівель — храми, молитовні доми та інші об’єкти релігійних громад. Частина з них залишилася на окупованій території.