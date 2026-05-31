Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області частково згоріла після атаки російського безпілотника. За даними українських військових, окупанти скинули на будівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.
Про це повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За даними військових, удару по храму завдали 30 травня. Для атаки окупанти використали безпілотник, який скинув на дах церкви боєприпас із запалювальною сумішшю. У бригаді зазначають, що подібні боєприпаси російські військові зазвичай застосовують для знищення бліндажів та дерев’яних споруд.
Пожежу, яка охопила храм після удару, зафіксував екіпаж безпілотника 81-ї бригади.
Капелан бригади, ієрей Ярослав, розповів, що ця церква мала для нього особливе значення, адже він проводив там богослужіння ще до того, як село опинилося поблизу лінії фронту.
“Я сподівався, що в селі церква простоїть до кінця і після звільнення нашими воїнами я зможу туди повернутись, але росіяни… Бог їм суддя”, — прокоментував капелан.
У бригаді нагадали, що це вже другий випадок знищення храму в Закітному. Вперше церкву зруйнували під час антирелігійної кампанії радянської влади у 1930-х роках. Сучасну будівлю храму звели у 2009–2010 роках, а освятили 31 липня 2010 року.
Нагадаємо, що станом на серпень 2025 року від обстрілів на Донеччині постраждали щонайменше 132 релігійні споруди. Серед зруйнованих або пошкоджених будівель — храми, молитовні доми та інші об’єкти релігійних громад. Частина з них залишилася на окупованій території.