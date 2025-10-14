Російська армія на Покровському напрямку покладається на безпілотники та піхоту. Ілюстративне фото: Defensa Info

Військове командування Росії перевело секретний підрозділ дронарів “Рубікон” на Добропільський відтинок фронту. Раніше він протистояв українським військовим на Курщині, а також на Торецькому напрямку Донеччини.

Про це у коментарі для проєкту “Донбас Реалії” Радіо Свобода розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 93-ї ОМБр Денис із позивним “Сивий”.

Завданням “Рубікона” залишається знищення української логістики за допомогою дронів різних типів. Окрім цього, на Добропільському напрямку члени цього секретного підрозділу російського Міноборони почали атакувати українських пілотів дронів безпосередньо перед початком штурмів.

“Зараз їхні підрозділи працюють вже в нашому напрямку [Добропільському], тому працюємо. В принципі, ми знаємо, як працювати з ними [російськими військовими з “Рубікона”], знаємо, як протистояти. Працюємо… Зараз окрім ударів по логістиці вони почали виявляти та атакувати наших пілотів. Тобто придушити пункти пілотування, зараз роблять це КАБами, “Рубіконом” та, в принципі, всім, що у них є. А потім штурмують”, — сказав головний сержант батальйону безпілотних систем 93-ї ОМБр Денис із позивним “Сивий”.

За його словами, росіяни на Добропільському напрямку атакують українські сили дронами різних типів. Якщо можуть долетіти дронами FPV через радіозв’язок — використовують їх. Якщо перше не спрацьовує, підіймають у небо FPV на оптоволокні. Якщо не можуть долетіти й ними, тоді застосовують більші ударні дрони, зокрема “Молнії” та “Герань-3”.

Нагадаємо, раніше у червні стало відомо, що російські війська підсилили Новопавлівський напрямок підрозділами “Рубікона”, які спеціалізуються на ударних безпілотниках. Українським оборонцям вдається знешкоджувати частину дронів за допомогою РЕБ.