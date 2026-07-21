Росію зобов’язали відшкодувати понад 38 млн грн українському держпідприємству за втрачене в Селидовому вугілля

Вугілля. Ілюстративне фото: Shutterstock

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Через бойові дії й російську окупацію Селидового ДП “Укрвугілля” втратило доступ до понад 13 тисяч тонн вугілля, що зберігалися на складі збагачувальної фабрики в місті. Господарський суд Донецької області зобовʼязав країну-агресорку відшкодувати збитки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Держпідприємство “Укрвугілля” уклало договір із промисловою компанією “Збагачувач”. Згідно з ним, вона мала перетворювати надане вугілля на концентрат і потім передавати його замовнику залізницею або ж відвантажувати на склади визначених фабрик, звідки б його забирали представники Укрвугілля.

У 2024 році вугілля на складах почало накопичуватися. На це вплинули кілька чинників. У квітні компанія “Центренерго”, для якої призначалося збагачене вугілля, попросила держпідприємство тимчасово перестати відвантажувати його на свої теплоелектростанції, поки там усували наслідки російських ударів. Крім того, того ж місяця через активні бойові дії перестала працювати залізнична станція “Новогродівка”, з якої перевозили частину вугілля.

У результаті на складі центральної збагачувальної фабрики “Селидівська” накопичилося понад 12,7 тисячі тонн наданого для збагачення вугілля з чотирьох шахт Донеччини та ще близько 383 тонн концентрату.

Перемістити вугілля на склад іншої фабрики було неможливо, адже його вже заповнили. Продати іншим підприємствам або ж хоча б вивезти завдяки приватним перевізникам теж не вдалося. А потім через просування фронту й російські удари збагачувальна фабрика припинила роботу. На початку 2025 року Селидівську громаду офіційно визнали окупованою.

Після оцінки збитків за допомогою експертів Укрвугілля звернулося до Господарського суду Донецької області з позовом проти Росії в особі її Генеральної прокуратури. Про це установу повідомили, надіславши листа до посольства країни-агресорки в Молдові. Утім, відзиву на позовну заяву там не надали й на засідання не зʼявилися.

Хоча за загальним правилом позов проти іноземної держави потребує згоди її компетентних органів, Росія втратила це право (судовий імунітет) через збройну агресію проти України. У результаті суд зобовʼязав її відшкодувати держпідприємству понад 38 мільйонів гривень за втрачене вугілля, компенсувати 48 тисяч гривень за проведення оцінки збитків і додатково покрити судовий збір у понад 457 тисяч гривень.

Оскаржити це рішення представники Росії можуть до 30 липня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що український суд зобов’язав Росію відшкодувати Маріуполю 212,16 млн грн за втрачену ЗОШ №26.