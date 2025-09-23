“Розгублений та голодний”: з Білозерського евакуювали покинутого власниками кота

Котик, якого волонтери вивезли з Білозерського. Фото: UAnimals.

Волонтери евакуювали з Білозерського домашнього кота. Його власники евакуювалися, а улюбленця замкнули у квартирі. Певний час він був без їжі, а коли його знайшли — розгублений.

Про це повідомили в зоозахисній організації UAnimals.

Вони оприлюднили світлину з котом, який залишився на самоті у Білозерському. За словами зоозахисників, власники улюбленця евакуювалися, а згодом попросили вивезти тварину.

Волонтери приїхали до міста та знайшли кота у квартирі на ліжку — голодного та розгубленого, додають в організації. Пухнастого вдалося вивезти у більш безпечне місце.

Як кажуть в UAnimals, тепер тварина житиме у притулку “Енімал ін лав”.

“І добре, що ми приїхали не занадто пізно. Скажемо чесно, друзі: нас дуже засмучують такі історії. Але продовжуємо працювати, оскільки впевнені, що тварини не повинні страждати”, — пишуть в організації.

Нагадаємо, на початок вересня 2025-го у Білозерську та громаді загалом залишалися близько 640 людей. Через погіршення безпекової ситуації з міста вдалося вивезти всіх дітей, які донедавна залишалися. У населеному пункті не працює соціальна інфраструктура.