Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Станіслав Нагорний. 11-річний хлопець жив у селі Багатир Великоновосілківської громади. Односельці та друзі запам’ятали його як дитину, яка вміла дружити, була розумною, життєрадісною, допитливою та щирою.
Про загибель хлопця повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.
Станіслав Нагорний народився 10 жовтня 2012 року, у селі Багатир Великоновосілківської громади.
“Односельці та друзі згадують Станіслава як розумного, доброзичливого й життєрадісного хлопчика. Він умів дружити, був допитливим і щирим”, — пише Сергій Кравченко.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Станіслава не евакуювали, і він залишився у рідному селі.
Через два дні після 11-річчя — 12 жовтня 2023 року — життя хлопця обірвав удар російської армії.
За даними Донецької обласної прокуратури, того дня загарбники вдарили по Багатирю ракетою. Вибух тоді не тільки вбив Станіслава, а й поранив його 6-річного брата та 31-річну матір.
“Війна забрала дитину, у якої попереду було ще стільки мрій. Для його родини ця втрата — незагойна рана, біль, який неможливо виміряти словами”, — додає Сергій Кравченко.
Світла пам’ять.