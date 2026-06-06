Будинки №1-А та №27 (позаду) по проспекту Центральному в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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За п’ять місяців 2026 року окупанти відремонтували в Авдіївці лише храм та одну житлову п’ятиповерхівку. Натомість посеред руїн з’явилися пересувні магазини, пивний намет і крамниця з ритуальними товарами. Вільне Радіо зібрало фото та показує, який вигляд має окуповане місто.

Один житловий будинок і храм: що ремонтують окупанти в Авдіївці у 2026 році

У 2025 році окупанти хизувалися відкриттям у місті “Дворца бракосочетаний” — аналога українського ДРАЦСу. Журналісти Вільного Радіо встановили, що його збудували на місці колишнього будинку №5 по вулиці Молодіжній. Відтоді жодних нових об’єктів в Авдіївці загарбники не відкривали.

“Дворец бракосочетаний” в Авдіївці у 2025 році. Фото з окупаційних джерел

Єдине, про що окупанти звітують упродовж п’яти місяців 2026 року, — продовження ремонту у храмі святої Марії Магдалини. Ці роботи тривають уже понад рік.

Стан храму святої Марії Магдалини в Авдіївці взимку 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Поряд із храмом розташовані пам’ятник з літаком МіГ-19 та меморіал загиблим українським військовим. Обидві пам’ятки вціліли під час боїв попри те, що розташовані на південно-східних околицях міста — саме звідти наступала російська армія. Ця частина Авдіївки має найбільш доглянутий вигляд.

Пам’ятник з літаком МіГ-19 в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Пам’ятник з літаком МіГ-19 в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Дзвіниця поряд із літаком МіГ-19 в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Окрім храму, окупанти почали ремонтувати ще одну житлову багатоповерхівку — ту, де у 2014 році нібито проходив незаконний референдум щодо створення т.з. “ДНР”.

Житлова багатоповерхівка, яку окупанти ремонтують в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Всередині квартир окупанти начебто теж роблять ремонт.

Інтер’єр житлової багатоповерхівки в Авдіївці, яку ремонтують окупанти, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Зазначимо, раніше окупанти заявляли, що у місті залишились лише дві відремонтовані багатоповерхівки, де живуть усі місцеві.

Торгівля посеред руїн: які магазини працюють в окупованій Авдіївці

У 2025 році окупанти звітували про 9 магазинів в Авдіївці. На кадрах від березня 2026 року журналістам Вільного Радіо вдалося побачити, який вигляд мають деякі з них: із трьох магазинів на фото нижче лише один — стаціонарний кіоск, решта два — магазини на колесах.

Магазини в Авдіївці, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Подекуди росіяни навіть не встановлювали кіосків, а просто поставили намет з рекламою російського пива й ведуть торгівлю на вулиці.

Намет росіян в Авдіївці, 1 червня 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Ще один магазин розташований посеред руїн будинків.

Магазин в Авдіївці, травень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Окупант, який знімав крамницю на відео, звернув увагу на незвичний асортимент.

“Не знаю навіщо, але тут продають хрести — думайте самі”, — говорить він.

Конструкції магазину в Авдіївці, травень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

У місті також зустрічаються житлові контейнери. Ймовірно, там живуть робочі, які ремонтують храм і житлову багатоповерхівку.

Контейнери в Авдіївці, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Пропаганда, сміття й сітки від дронів: вулиці Авдіївки у 2026 році

На в’їзді до Авдіївки з’явилася помітна зміна: якщо у лютому дорога була відкрита, то вже у квітні над нею натягнули протидронну сітку.

Стела на в’їзді в Авдіївку, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Протидронова сітка над дорогою на в’їзді в Авдіївку, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Уздовж трас серед руїн житлових будинків окупанти встановили пропагандистські білборди з проросійськими лозунгами.

Проросійський білборд в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Крім цього, росіяни заявили, що почали тягнути до Авдіївки дроти електропостачання, щоб заживити місто. Але про завершення робіт поки не йдеться.

Стан ліній електропередач в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

У травні російські інтервенти звітували про розчищення стихійного звалища у місті: показово розгрібали купи лопатами та завантажували сміття в машину.

Окупанти збирають пакети зі сміття в Авдіївці, травень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Втім, замість фото очищеної території показали лише частину сміття у вантажівці.

Пакети зі сміттям зі стихійного звалища в Авдіївці, травень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Та крім побутового сміття в мережі можна побачити й кадри розкиданих просто неба гільз від снарядів.

Гільзи від снарядів в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Масових заходів окупанти в Авдіївці майже не проводять. За п’ять місяців тут відбулася лише одна така подія: у лютому представники окупаційної адміністрації вшановували російських загарбників, які загинули під час боїв за місто.

Пам’ятник т.з. “героям СВО”, які загинули під час штурмів Авдіївки, лютий 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Місто майже не фігурує в інфопросторі медіа з окупованих територій. Пропагандисти лише періодично звітують про завезення гуманітарної допомоги та води, зокрема, у храм Марії Магдалини.

Який вигляд мають зруйновані квартали Ювілейний та 9-й в Авдіївці навесні 2026 року

Нижче — опубліковані росіянами фотографії зруйнованих житлових багатоповерхівок у кварталах Ювілейному та 9-му. Це південно-східні квартали міста з найщільнішою забудовою.

Будинки №1-А та №27 (позаду) по проспекту Центральному в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №14 (з муралом), №16 та №18 (позаду) по вулиці Дмитра Да Вінчі Коцюбайла (колишній Гагаріна) в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №16 (з муралом) та №18 (позаду) по вулиці Дмитра Да Вінчі Коцюбайла (колишній Гагаріна) в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №13 по вулиці Молодіжній в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №12 по проспекту Центральному в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №11 по вулиці Дмитра Да Вінчі Коцюбайла (колишній Гагаріна) в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №10 по вулиці Комунальній в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №5 по вулиці Корольова в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №7 по вулиці Корольова в Авдіївці, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Нагадаємо, про те, як в Авдіївці пройшов 2025 рік, журналісти Вільного Радіо розповідали в огляді змін на тимчасово окупованій частині Донецької області за минулий рік.