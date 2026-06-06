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За п’ять місяців 2026 року окупанти відремонтували в Авдіївці лише храм та одну житлову п’ятиповерхівку. Натомість посеред руїн з’явилися пересувні магазини, пивний намет і крамниця з ритуальними товарами. Вільне Радіо зібрало фото та показує, який вигляд має окуповане місто.
У 2025 році окупанти хизувалися відкриттям у місті “Дворца бракосочетаний” — аналога українського ДРАЦСу. Журналісти Вільного Радіо встановили, що його збудували на місці колишнього будинку №5 по вулиці Молодіжній. Відтоді жодних нових об’єктів в Авдіївці загарбники не відкривали.
Єдине, про що окупанти звітують упродовж п’яти місяців 2026 року, — продовження ремонту у храмі святої Марії Магдалини. Ці роботи тривають уже понад рік.
Поряд із храмом розташовані пам’ятник з літаком МіГ-19 та меморіал загиблим українським військовим. Обидві пам’ятки вціліли під час боїв попри те, що розташовані на південно-східних околицях міста — саме звідти наступала російська армія. Ця частина Авдіївки має найбільш доглянутий вигляд.
Окрім храму, окупанти почали ремонтувати ще одну житлову багатоповерхівку — ту, де у 2014 році нібито проходив незаконний референдум щодо створення т.з. “ДНР”.
Всередині квартир окупанти начебто теж роблять ремонт.
Зазначимо, раніше окупанти заявляли, що у місті залишились лише дві відремонтовані багатоповерхівки, де живуть усі місцеві.
У 2025 році окупанти звітували про 9 магазинів в Авдіївці. На кадрах від березня 2026 року журналістам Вільного Радіо вдалося побачити, який вигляд мають деякі з них: із трьох магазинів на фото нижче лише один — стаціонарний кіоск, решта два — магазини на колесах.
Подекуди росіяни навіть не встановлювали кіосків, а просто поставили намет з рекламою російського пива й ведуть торгівлю на вулиці.
Ще один магазин розташований посеред руїн будинків.
Окупант, який знімав крамницю на відео, звернув увагу на незвичний асортимент.
“Не знаю навіщо, але тут продають хрести — думайте самі”, — говорить він.
У місті також зустрічаються житлові контейнери. Ймовірно, там живуть робочі, які ремонтують храм і житлову багатоповерхівку.
На в’їзді до Авдіївки з’явилася помітна зміна: якщо у лютому дорога була відкрита, то вже у квітні над нею натягнули протидронну сітку.
Уздовж трас серед руїн житлових будинків окупанти встановили пропагандистські білборди з проросійськими лозунгами.
Крім цього, росіяни заявили, що почали тягнути до Авдіївки дроти електропостачання, щоб заживити місто. Але про завершення робіт поки не йдеться.
У травні російські інтервенти звітували про розчищення стихійного звалища у місті: показово розгрібали купи лопатами та завантажували сміття в машину.
Втім, замість фото очищеної території показали лише частину сміття у вантажівці.
Та крім побутового сміття в мережі можна побачити й кадри розкиданих просто неба гільз від снарядів.
Масових заходів окупанти в Авдіївці майже не проводять. За п’ять місяців тут відбулася лише одна така подія: у лютому представники окупаційної адміністрації вшановували російських загарбників, які загинули під час боїв за місто.
Місто майже не фігурує в інфопросторі медіа з окупованих територій. Пропагандисти лише періодично звітують про завезення гуманітарної допомоги та води, зокрема, у храм Марії Магдалини.
Нижче — опубліковані росіянами фотографії зруйнованих житлових багатоповерхівок у кварталах Ювілейному та 9-му. Це південно-східні квартали міста з найщільнішою забудовою.
Нагадаємо, про те, як в Авдіївці пройшов 2025 рік, журналісти Вільного Радіо розповідали в огляді змін на тимчасово окупованій частині Донецької області за минулий рік.