У Вугледарі, ймовірно, мешкають 20 людей: як виглядає місто у січні 2026-го

Вугледар у січні 2026 року. Фото: скриншоти з відео

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У соціальних мережах опублікували нові кадри зі знищеного Росією Вугледара. Нині у розбитому місті, ймовірно, залишаються 20 людей — з 15 тисяч, які мешкали там до відкритого вторгнення.

Кадри опублікували у Telegram-каналі Supernova+.

На декількох відео можна почути голос невідомої, яка приїхала до Вугледара зі ще одним чоловіком. Разом вони їздять знищеним містом та показують наслідки руйнувань.

“Руїни, руїни, руїни. Туди ходити не можна, там “дзвіночок”, з минулого разу пам’ятаю, мене налякали. А тут живуть люди, будемо їх шукати”, — каже жінка, яка знімає відео.

Вони стукають до під’їзду однієї зі зруйнованих багатоповерхівок — двері відкривають, ймовірно, місцеві мешканці. За їхніми словами, нині у Вугледарі виживають загалом 20 людей — з 15 тисяч до відкритого вторгнення Росії.

Окрім знищених будівель, у дворах продовжують знаходити поодинокі могили цивільних, які загинули під час боїв за місто у 2023-2024 роках. Декілька таких поховань потрапили на відео.

Нагадаємо, рівно 950 днів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривала оборона Вугледара. Посадовці офіційно визнали місто тимчасово окупованим. Проте публічно про це стало відомо майже через місяць після моменту визнання окупації.

Про вимушений вихід підрозділів ЗСУ з Вугледара військові повідомили 2 жовтня 2024 року.