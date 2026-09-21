Сартанська громада планує вкладатися в соціальне житло для своїх переселенців: скільки розраховують виділити

Кімната в соціальному гуртожитку для переселенців у Дніпрі, травень 2025. Фото: Вільне Радіо

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Упродовж наступних трьох років Сартанська громада планує інвестувати в розвиток житла для своїх переселенців. Надавати його мають на умовах соціальної оренди. Наразі на нього розраховують спрямувати понад 4 млн грн із місцевого бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сартанської громади на 2027–2029 роки.

Згідно з документом, у 2026 році на підконтрольній українській владі території перебувають 600 родин із Сартанської громади. Це близько 2 тисяч людей, зокрема 200 дітей, які потребують житла в безпечніших регіонах. Тож саме його визначили одним із інвестиційних пріоритетів громади на три роки.

“Публічні інвестиції у межах сектору [«Житло»] передбачається спрямувати на будівництво нового житла, реконструкцію, капітальний ремонт та переобладнання існуючих обʼєктів нерухомості з метою формування фонду житла для тимчасового та соціального проживання внутрішньо переміщених осіб Сартанської громади”, — ідеться в плані.

Впродовж 2027–2029 років на соціальне житло там хочуть спрямувати 4,1 млн грн зі спеціального фонду бюджету громади. Виділяти кошти планують поступово: 500 тис. грн у 2027 році, 2 млн грн — у 2028-му й 1,6 млн грн — у 2029-му.

Перші результати у Сартанській громаді розраховують отримати за два роки — у 2028-му планують забезпечити соціальним орендним житлом 5% родин, які його потребують. Після завершення трирічного періоду цей показник має досягти 10%.

Зауважимо, що наведені показники — лише прогнози. Сам документ є середньостроковим планом інвестицій, а не рішенням про виділення з бюджету зазначених сум.

Аби покращити ситуацію, у громаді також планують допомагати переселенцям отримувати власне житло через програми пільгового іпотечного кредитування. Зокрема збираються консультувати жителів та співфінансувати їхню участь у “єОселі”, програмах Держмолодьжитла тощо. Крім того, розглядають матеріальну допомогу або часткову компенсацію першого внеску за іпотекою для переселенців певних категорій.

Раніше ми розповідали, що в Добропільській громаді планують забезпечити соціальним житлом 40 сімей переселенців. На його створення впродовж 2027–2029 років там планують виділити понад 3,6 млн грн з власного бюджету й залучити ще 32,2 млн від інвесторів.