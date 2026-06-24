Сартанська громада виділила гроші на підтримку маріупольського дитбудинку: деталі

Стела на в'їзді в Сартану, фото: Travels.in.ua

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Понад 130 тис. грн з бюджету Сартанської громади розподілили на маріупольський центр соцпідтримки дітей та сімей “Крила надії”. Заклад працює в евакуації у Швейцарії, там виховуються діти з різних громад Донеччини.

Про розподіл коштів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Сартанської ВА Олександра Куркчи.

130 506 грн субвенція до бюджету Маріупольської громади с Сартанської. Зазначається, що ці гроші передбачені на відшкодування витрат за догляд та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування у КП “Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Крила надії”.

Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Крила надії” (колишній дитбудинок “Центр опіки”) — один з небагатьох закладів в Україні, де живуть діти від народження до 18 років. Там виховують сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї сім’ї опинилися в складній життєвій ситуації. Центр створили об’єднавши будинок немовляти, дитячий будинок, інтернат й центр соціально-психологічної підтримки. Після початку повномасштабного вторгнення Центр соцпідтримки дітей та сімей евакуювався з Маріуполя до Швейцарії. В центрі виховуються діти з різних громад, у тому числі частина переїхала у заклад після початку російської агресії у 2014 році.

Нагадаємо, бюджетні кошти для цього центру — 16 226 грн — направили й з бюджету Білозерської громади — на підвищення зарплати педагогам та працівникам соцсфери.