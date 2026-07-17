СБУ затримала інженера зі Слов’янська, який міг наводити удари по місту

Затриманий зі співробітниками СБУ. Фото від пресслужби відомства

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Служба безпеки України затримала інженера тепломережі зі Слов’янська, якого підозрюють в одночасній роботі на російські ФСБ та ГРУ. За даними слідства, чоловік передавав росіянам координати для ракетно-бомбових та дронових атак по своєму місту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни могли завербувати фігуранта справи через Telegram-канал, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю. Жінка підтримувала зв’язок з обома російськими спецслужбами та за їхнім дорученням шукала кандидатів до агентурної мережі, стверджують у СБУ.

“Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони та “злити” їх рашистам для нових обстрілів громади. За матеріалами справи, фігурант накопичував у смартфонах фото- та відеоматеріали із координатами українських об’єктів для подальшої передачі представникам Росії”, — зазначили у Службі безпеки України.

Там уточнили, що співробітники служби заздалегідь викрили підозрюваного, задокументували його поїздки та контакти з кураторами, а на завершальному етапі операції затримали за місцем проживання. Під час обшуку в його оселі виявили три мобільні телефони, які він нібито постійно змінював для конспіративного зв’язку з представниками Росії.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні в Україні засудили до 15 років позбавлення волі мешканця Малотаранівки Краматорської громади, який збирав інформацію про базування підрозділів Сил оборони.