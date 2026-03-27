СБУ поряд із затриманим. Фото: Служба безпеки України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в районі Покровська мешканця Добропілля, який міг наводити російські авіаудари на позиції українських військових. Якщо вину фігуранта справи доведуть у суді, йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, а також в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, затриманий потрапив у поле зору російської розвідки на початку січня 2025 року через публікацію проросійських коментарів у Telegram-каналах. Після вербування чоловік об’їжджав Покровську агломерацію, фіксував місця розташування військових об’єктів і передавав їхні координати на Google Maps.

Основними цілями затриманого, пишуть у СБУ, були укріплені райони та артилерійські позиції ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи російських військ. Отримані координати окупанти планували використати для прицільних ударів, зокрема керованими авіабомбами вагою до 1500 кілограмів.

“Для координації розвідвилазок фігурант перебував на постійному зв’язку з куратором від ГРУ РФ. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ”, — пишуть у відомстві.

У березні 2026 року фігуранта затримали, додатково захистивши локації українських військ, про які той повідомляв росіянам. Суд обрав запобіжний захід — мешканець Добропілля чекатиме суду під вартою.

Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Слов’янську суд виніс вирок місцевому жителю, який під час війни публікував у мережі відео з розташуванням українських військових. Суд спочатку призначив 5 років позбавлення волі, але покарання змінили на 3 роки випробувального терміну.