Фігурант справи поряд зі співробітниками СБУ. Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Краматорська, який, за версією слідства, передавав російській ФСБ інформацію для планування повітряних ударів. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, затриманий відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ, по яких російські загарбники планували бити з різних видів зброї. Йдеться, зокрема, про 1500-кілограмові авіабомби.

Також підозрюваний нібито повинен був виявляти координати логістичних складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

За даними СБУ, до уваги ФСБ чоловік потрапив у жовтні 2025 року через Telegram-канали з пошуку підробітку. Слідчі стверджують, що затриманий обходив прилеглу місцевість, фіксував геолокації виявлених військових об’єктів на Google Maps і зберігав скриншоти на особистому смартфоні. Паралельно він нібито під виглядом побутових розмов розпитував знайомих про розташування потрібних російській ФСБ об’єктів.

СБУ задокументувала дії підозрюваного та затримала його. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи вилучили мобільний телефон із матеріалами, які слідство вважає доказовою базою, зазначили в СБУ.

Краматорцю вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Максимально можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, загарбники стали частіше бити авіабомбами по Краматорську та Словʼянську, а також по позиціях Сил оборони на лінії зіткнення. Таким чином армія РФ намагається залякати цивільних та військових через відсутність успіхів на цих ділянках фронту.