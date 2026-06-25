Селидівська громада шукає охочих долучитися до молодіжної ради: що для цього потрібно

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Влада Селидового шукає охочих долучитися до місцевої молодіжної ради у 2026-2028 роках. Її члени зможуть, зокрема надавати рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Як долучитися — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Селидівській МВА.
Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган. Її формують з представників освітніх закладів і громадських організацій міста. Члени молодіжної ради надають рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Також молодіжна рада відстежує неефективне використання бюджетних коштів, які виділяють на реалізацію молодіжної політики.
Новий склад формуватимуть 14 серпня 2026 року о 14:00 за адресою: м. Кам’янське, пр-т Василя Стуса, 15Б. Аби взяти участь в установчих зборах, потрібно подати:
Нагадаємо, у Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.