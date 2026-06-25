Селидівська громада шукає охочих долучитися до молодіжної ради: що для цього потрібно

Молодіжна рада. Ілюстративне фото: Pixabay

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Влада Селидового шукає охочих долучитися до місцевої молодіжної ради у 2026-2028 роках. Її члени зможуть, зокрема надавати рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Як долучитися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Селидівській МВА.

Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган. Її формують з представників освітніх закладів і громадських організацій міста. Члени молодіжної ради надають рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Також молодіжна рада відстежує неефективне використання бюджетних коштів, які виділяють на реалізацію молодіжної політики.

До складу ради можуть увійти громадяни України віком від 14 до 35 років, які належать до Селидівської громади, а також представники громадських об’єднань, закладів освіти, підприємств, установ, організацій та молодіжних центрів. Новий склад формуватимуть 14 серпня 2026 року о 14:00 за адресою: м. Кам’янське, пр-т Василя Стуса, 15Б. Аби взяти участь в установчих зборах, потрібно подати: заяву;

анкету кандидата із згодою на обробку персональних даних;

біографічну довідку;

витяг із протоколу про делегування кандидата (за наявності для інститутів громадянського суспільства). Прийом документів триватиме до 27 липня 2026 року включно. Знайти їхні зразки можна за цим посиланням , а після надіслати на електронну адресу: [email protected]

Нагадаємо, у Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.