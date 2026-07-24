Оксана Андріянова, бібліотекарка з Краматорська. Фото: Центральна публічна бібліотека м. Краматорськ

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Оксана Андріянова з Краматорська. У місті її знали як щиру, життєрадісну й небайдужу людину. Майже три десятиліття вона працювала у Центральній міській публічній бібліотеці, вигадувала нові проєкти, популяризувала читання та легко знаходила спільну мову і з дітьми, і з молоддю, і з дорослими читачами.

Про Оксану Андріянову розповіли на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

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Оксана Андріянова народилася 8 червня 1977 року в Краматорську. У 17 років вона почала працювати в Центральній міській публічній бібліотеці, а за 4 роки, у 1998-му, закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю “вчитель початкових класів”. Втім, саме бібліотечна справа, а не робота з першокласниками стала для Оксани справжнім покликанням. Вірною бібліотеці жінка залишалася понад 27 років.

Колеги згадують, що Оксана не просто виконувала свою роботу — вона постійно шукала нові ідеї та способи зробити бібліотеку цікавішою для людей. У Мінкульті писали, що жінка була авторкою багатьох ініціатив, творчо підходила до організації заходів, впроваджувала нові формати роботи й допомагала розвивати бібліотечну систему Краматорська.

Її добре знали різні покоління краматорців, які приходили до бібліотеки. Останні роки Оксана працювала переважно з молодіжною аудиторією.

За роки роботи Оксана Андріянова неодноразово отримувала подяки від Центральної міської публічної бібліотеки та Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Обстріл Краматорського вокзалу у квітні 2022 року

8 квітня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську, де сотні людей чекали на евакуацію. У ту мить загинули 38 людей, згодом у лікарнях померли ще понад 20. Серед них була й Оксана Андріянова із матірʼю Людмилою Ганжею.

Того дня вони разом планували евакуюватися з Краматорська до Києва. Разом із ними була й улюблена собачка Боня. Та потяга вони так і не дочекалися. Оксана й Людмила загинули на пероні. Боня зазнала тяжких поранень і невдовзі теж померла.

За кілька років офіційна кількість постраждалих у справі про обстріл залізничного вокзалу у Краматорську збільшилась. Не менш як 135 жертв — таку цифру станом на квітень 2025-го називають в СБУ.

Пам’ятне місце біля Краматорського вокзалу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

“Серед бібліотекарів немає випадкових людей. Цю професію обирають люди, покликанням душі яких є мир і свобода. На жаль, російські ракети несуть смерть всім українцям… Світла пам’ять”, — написали в Українській бібліотечній асоціації, згадуючи колегу.

Оксану Андріянову поховали в Києві. У неї залишилися донька Юлія та брат.

Вічна памʼять.