Середня пенсія в Україні на липень 2026-го — близько 7,2 тис. грн: скільки отримують у Донецькій області

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На липень 2026-го в Україні обліковують 9,98 мільйона пенсіонерів: вони отримують в середньому близько 7,2 тисячі гривень. Однак у деяких регіонах такі виплати більші — серед них Донеччина. Скільки люди отримують там — читайте далі.

Про це пишуть аналітики проєкту Opendatabot.

За їхніми даними, кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 74 396 людей за другий квартал 2026 року. З початку року вона зменшилася вже на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік.

Так, на липень цього року в країні нараховують 9 976 619 пенсіонерів. Майже третина від загальної кількості з них отримує виплату, більшу за середню: 3,2 мільйона людей мають понад 7 тисяч гривень. З них півмільйона отримують понад 20 тисяч гривень.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Також, за підрахунками аналітиків, літні у семи регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі — у столиці: 9 901 грн (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 грн (на 24% більше), на Луганщині — 8 752 грн (на 20% більше).

Нагадаємо, 601,7 тисячі жителів Донеччини отримували пенсії на квітень 2025-го. Майже 149 тисяч із них продовжують працювати.