Дистанційне розмінування. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Оператори протимінної діяльності зможуть пройти майже всі етапи сертифікації онлайн на платформі “Дія”. Єдине, що залишиться офлайн — виїзна перевірка на місці.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами перм’єрки, онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності запустили, що пришвидшити розмінування України. Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції.

“Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу”, — зазначила Свириденко.

Алгоритм дій наступний:

авторизуватися на порталі “Дія” за допомогою КЕП посадової особи;

обрати потрібну послугу (сертифікація оператора протимінної діяльності);

обрати первинну чи повторну сертифікацію, розширення сфери діяльності чи іншу потрібну дію;

заповнити онлайн-заявку та завантажити необхідні документи;

підписати все за допомогою КЕП;

відстежувати статус в особистому кабінеті оператора.

Для операторів та органів сертифікації передбачили окремі кабінети. Це має дозволити їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації — від 1 місяця.

Станом на вересень 2025 року в Україні зареєстровано 125 операторів протимінної діяльності, 8 з них – іноземні.

Раніше ми писали, що понад 1200 гектарів території Донеччини потребують гуманітарного розмінування. Цьогоріч провести розмінування планували на 870 гектарах, проте через безпекову ситуацію в деяких громадах процес призупинили.