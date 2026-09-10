Сервісний центр УЧХ у Дніпрі розширив можливості для працевлаштування: що пропонують ВПО

Навчання у сервісному центрі УЧХ у Дніпрі. Фото: надане Оленою Сезоненко

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Сервісний центр Українського Червоного Хреста у Дніпрі розширює напрямки спеціальностей, за якими переселенці можуть опанувати нову професію. З жовтня там відкриють набір на напрямки логістики та підприємницької діяльності, а цього місяця — стартує навчання з 3D-візуалізації. Що ще підготували фахівці та як долучитися — читайте далі.

Про можливість навчання журналістам Вільного Радіо розповіла в.о координатора сервісного центру програми Червоного Хреста України “Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування у Дніпрі” Олена Сезоненко.

За її словами, команда продовжує розширювати можливості для людей, які хочуть змінити професію, отримати нові навички та вийти на ринок праці. Так, з серпня вони вже запустили навчання трьох груп за сучасними професійними напрямками — оператор ПК, інформаційне забезпечення, а також кілька напрямків у сфері 3D-технологій —візуалізація, скульптурування та друк.

Нині сервісний центр формує наступні групи за цими сферами: з 14 вересня та 21 вересня.

“Для нас важливо, що це не просто навчання “для сертифіката”. Ми намагаємося підбирати напрямки, які відповідають сучасному ринку праці та можуть стати реальною точкою входу людини в нову професію. Навчання практичне, а не лише теоретичне, учасники виконують реальні завдання та створюють власні роботи, у 3D-напрямках вони працюють із моделюванням, прототипами та 3D-друком і результатом можуть бути готові роботи, портфоліо або власний прототип продукту”, — розповіла Олена Сезоненко.

Разом із тим фахівці продовжать розвивати не лише професійні, а й освітні напрямки — логістика та підприємництво. Їх старт запланували на жовтень 2026-го.

“Навчання буде орієнтоване не лише на загальне розуміння цієї сфери. Учасники зможуть отримати практичні знання з управління логістикою, логістики закупівель, виробничої логістики, управління запасами, складської та транспортної логістики. Це дасть можливість краще зрозуміти, як працюють сучасні логістичні процеси та де можна застосувати ці знання на практиці.

Окремо хочу звернути увагу на напрям підприємництва. Він сьогодні є дуже актуальним, адже багато людей розглядають можливість започаткувати власну справу або вже займаються підприємницькою діяльністю й хочуть систематизувати свої знання. Під час навчання учасники зможуть працювати з такими питаннями, як планування власної справи, бюджетування, побудова бізнес-моделі, визначення каналів продажу та просування, пошук клієнтів. Тобто це не просто загальна інформація про підприємництво, а практичні інструменти, які можна використовувати у власній діяльності”, — каже координаторка.

Загалом за кожним напрямок планують формувати групи, у яких буде до 20 учасників. Серед іншого упродовж цього та наступного місяців у сервісному центрі хочуть запустити:

курси з візажу, манікюру та оздоровчого масажу;

курси для перукарів, аналітиків даних та тестувальників програмного забезпечення;

нові групи за напрямками HR та грумінг.

“Якщо людина давно думає про зміну професії, але не знає, з чого почати, саме навчання може стати першим кроком. Особливо зараз, коли ми постійно формуємо нові групи та запускаємо нові професійні напрямки. Тому ми запрошуємо звертатися до сервісного центру “Перезавантаження” у Дніпрі, дізнаватися про актуальні можливості та обирати той напрямок, який справді хочеться спробувати”, — зауважила Олена Сезоненко.

Кількість місць на навчання обмежена, а пріоритет надаватимуть людям з-поміж вразливих категорій, зокрема переселенцям, які вже є бенефіціарами проєкту та пройшли інформаційні сесії програми — їх проводять у вівторок та четвер о 12:00. Долучитися можна за цим посиланням, а запрошення надсилають по смс або ж на електронну скриньку, яку охочі вказують при реєстрації.

Підтверджувати свою участь просять за електронною адресою: [email protected]. Також це можна зробити за номером телефону: +38 (067) 426-54-40.

Нагадаємо, школярі з прифронтових регіонів, зокрема Донецької області, можуть взяти участь в конкурсі UKRIC Inventors Cup 2026/7. У межах ініціативи на них чекатиме чотиримісячне навчання, яке базуватимуть на міжнародній методології винахідництва. Фіналісти національного відбору зможуть презентувати свої ідеї в США.