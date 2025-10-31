Шахісти з інвалідністю з Краматорська стали призерами чемпіонату Європи

Шахісти з Краматорська стали призерами Чемпіонату Європи, фото: Донецька ОДА

Шахісти з Донеччини стали призерами чемпіонату Європи з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, а збірна України посіла перше місце в командному заліку. Чемпіонат проходив у чеському місті Острава.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

У чемпіонаті Європи з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату взяли участь 42 шахісти з 7 країн. Змагалися у трьох видах гри: рапіді, бліці та класичній.

Донеччину в складі збірної команди України представили два шахісти з Краматорська.

Кандидат у майстри спорту Григорій Дяк у рапіді здобув “срібло”, набравши 7 очок за 9 турів та поступившись лише 0,5 очками співвітчизнику Артему Андрієнку. У бліці Григорій посів п’яте місце, а у класичній грі – четверте, маючи по 6,5 очок.

Кандидат у майстри спорту Віктор Несчотний у бліці став бронзовим призером, здобувши 6,5 очок. З таким же результатом у рапіді після 9 турів він виявився четвертим, а у класичній грі з 5 очками посів одинадцяту сходинку.

Збірна України на змаганнях загалом виборола 5 нагород (2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову), посівши перше місце в командному заліку.

