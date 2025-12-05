Напис на металевих воротах шахти. Фото: "Типове Добропілля"

Шахта “Білозерська”, яка працювала від 5 грудня 1954 року, повністю припинила роботу через небезпеку для шахтарів. Об’єкт розташований у місті Білозерському, до якого наблизилася лінія фронту та де почастішали обстріли.

Про завершення роботи шахти повідомив голова незалежної профспілки гірників України та депутат ВРУ Михайло Волинець.

“4.12.2025, час — 9:20. Шахта “Білозерська” припиняє своє існування, напруга з неї знімається… Все, шахта знеструмлена. Всім дякую за роботу”, — з такими словами працівники шахти її знеструмили 4 грудня, йдеться в опублікованому Михайлом Волинцем відео.

Він зазначив, що роботу шахти неможливо було продовжувати в умовах регулярних обстрілів. Станом на 5 грудня, згідно з даними DeepState, Білозерське від лінії фронту відділяють близько 17 кілометрів.

“Неможливо працювати під постійними обстрілами КАБами, бомбардуваннями з дронів, знеструмленнями. Коли шахтарі по 5-10 разів на добу зависають у кліті або залишаються на глибині у знеструмлених виробках, які затоплюються і загазовуються. У такій самій ситуації знаходяться шахти ДП “Добропіллявугілля — видобуток. Путін знищив вугільний Донбас, його шахтарські міста та промисловість”, — додав Михайло Волинець.

5 грудня 2025 року — це 71 річниця з дня відкриття шахти. Її знеструмили за день до цього.

У компанії ДТЕК зазначили, що вугілля з цієї шахти видобували для потреб українських теплових електростанцій.

Нагадаємо, російські війська 10 серпня масовано атакували Білозерське у Покровському районі через що зазнала знеструмлення місцева шахта. На момент обстрілів там залишалися понад 140 гірників. Їх підіймали на поверхню.