Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Гродівській громаді через війну перестали працювати два головні джерела наповнення бюджету — шахта “Краснолиманська” та аграрні підприємства. Це залишило громаду майже без власних доходів.

Про це в інтерв’ю Вільному Радіо розповів начальник Гродівської військової адміністрації Володимир Руденко.

До повномасштабного вторгнення більшість коштів у бюджет Гродівської громади надходила від шахти “Краснолиманська” та сільського господарства. Шахтарі отримували зарплати, аграрії обробляли поля, орендарі платили за паї, і з цих грошей формувався податок на доходи фізичних осіб.

“Раніше бюджет громади формувався переважно коштом податку на доходи фізичних осіб. Саме цей податок був основним джерелом надходжень, оскільки на території громади працювали бюджетоутворювальні підприємства: шахта, великі сільськогосподарські підприємства та інші. Громада не жила коштом дотацій, навпаки, у нас була реверсна дотація, і ми перераховували близько 9 мільйонів гривень до державного бюджету”, — зазначив Володими Руденко

Зараз ситуація кардинально інша. Шахта фактично не працює, більшість працівників виїхали, частина обладнання вивезена або законсервована. Паралельно з цим аграрії втратили можливість працювати на землі поблизу шахти — поля заміновані або перебувають у зоні бойових дій.

У громаді налічуються десятки тисяч земельних паїв, але сьогодні вони не приносять доходів ні власникам, ні бюджету. Техніка стоїть без руху, орендна плата не надходить, а люди, які раніше жили з землі, залишилися без заробітку. Навіть якщо бізнес перереєструвати та повернути на папері, без реальної роботи, працівників і доступу до землі не з’явиться база для податків.

“Сама по собі реєстрація підприємства не розв’язує проблему. Навіть якщо перереєструвати шахту або інше велике підприємство, це не дасть ефекту, оскільки воно фактично не працює і не має працівників. На сьогодні шахта не функціонує, відповідно, немає і бази для нарахування ПДФО.

Така ж ситуація і з сільськогосподарськими підприємствами. Вони втратили можливість працювати на своїх землях, техніка була вивезена або простоює, оскільки використовувати її немає де. Тому повернення реєстрації без відновлення діяльності не може суттєво вплинути на наповнення бюджету”, — зазначає очільник ВА.

Через це громада змушена виживати за рахунок державних дотацій. Грошей вистачає на зарплати, соціальні виплати та утримання базових установ. Про розвиток чи інвестиції поки не йдеться.

Повернення до довоєнного рівня доходів у громаді пов’язують лише з відновленням безпеки.

