“Шахтарські бувальщини про духа-охоронця” тепер у Національному переліку нематеріальної культурної спадщини України

"Шахтарські бувальщини про духа-охоронця". Ілюстративне фото: Мінкульт

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Міністерство культури включило до Національного переліку елемент, пов’язаний із фольклорною традицією шахтарських громад Донецького кам’яновугільного басейну та суміжних територій. Це — “Шахтарські бувальщини про духа-охоронця”.

Про ініціативу повідомили в соціальних мережах міністерства.

За їхніми словами, центральний персонаж шахтарських бувальщин — дух-охоронець Шубін. За переказами, він підтримує тих, хто сумлінно працює, може попереджати гірників про небезпеку та карати за недбале ставлення до роботи.

Шубіна описують як невисокого чоловіка в шубі, чоботях і шахтарській касці з ліхтариком та палаючими очима. Виникнення традиції пов’язують із ХІХ — початком ХХ століття, коли на Донеччині активно розвивалася вугільна промисловість. У шахтарському середовищі збереглися оповіді про те, як дух-охоронець подавав знаки перед обвалами та вибухами, попереджаючи про небезпеку, кажуть у Мінкульті.