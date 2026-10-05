 "Шахтарські бувальщини про духа-охоронця" тепер у Національному переліку нематеріальної культурної спадщини України
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“Шахтарські бувальщини про духа-охоронця” тепер у Національному переліку нематеріальної культурної спадщини України

Богдан Комаровський
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Міністерство культури включило до Національного переліку елемент, пов’язаний із фольклорною традицією шахтарських громад Донецького кам’яновугільного басейну та суміжних територій. Це “Шахтарські бувальщини про духа-охоронця”.

Про ініціативу повідомили в соціальних мережах міністерства.

За їхніми словами, центральний персонаж шахтарських бувальщин — дух-охоронець Шубін. За переказами, він підтримує тих, хто сумлінно працює, може попереджати гірників про небезпеку та карати за недбале ставлення до роботи.

Шубіна описують як невисокого чоловіка в шубі, чоботях і шахтарській касці з ліхтариком та палаючими очима. Виникнення традиції пов’язують із ХІХ — початком ХХ століття, коли на Донеччині активно розвивалася вугільна промисловість. У шахтарському середовищі збереглися оповіді про те, як дух-охоронець подавав знаки перед обвалами та вибухами, попереджаючи про небезпеку, кажуть у Мінкульті.

“Бувальщини передаються переважно від старших поколінь шахтарів до нових працівників. З часом образ Доброго Шубіна вийшов за межі професійного середовища та став одним із символів шахтарської культури й локальної ідентичності Донеччини”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнили п’ятим елементом від Донеччини. Так, фахівці додали обрядовий хліб “псатир” надазовських греків. Елемент отримав особливий статус, тож потребує охорони.

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